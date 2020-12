SERIE C Al Ravenna il derby tra disperate: 3-2 all'Imolese Spettacolo e bipolarismo al Benelli: i giallorossi vanno sul triplice vantaggio, i rossoblu accorciano e allo scadere sfiorano la clamorosa rimonta.

Un derby disperato, spettacolare e bipolare quello del Benelli, nel quale il Ravenna si toglie un peso enorme e l'Imolese affonda sempre più. I giallorossi fuggono, quasi si buttano via e poi la spuntano 3-2, chiudendo una striscia da un punto in 7 gare. La prima vittoria di Colucci non vale l'uscita dai playout ma permette il sorpasso sui rossoblu, la cui grande reazione non colma una voragine fatta di 8 ko in fila, con l'ultimo successo datato 18 ottobre.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Eppure al 4° c'è già l'occasione di Torrasi, liberato da un rimpallo sulla respinta di Caidi ma poi murato col piede da Tonti. Qui però gli ospiti spariscono per quasi un ora e nel frattempo il Ravenna dilaga. La sblocca Mokulu che sull'angolo di Papa irrompe di prepotenza e incorna in rete, aiutato dalla traversa. Il bis in contropiede, sugli sviluppi di un corner imolese: ripartenza e lancione di De Grazia, Franchini controlla e innesca Martignago, sgambettato da Torrasi. Sarebbe rosso per chiara occasione, l'arbitro non estrae cartellini ma, tra punizione e rigore, sceglie il penalty, trasformato proprio da Martignago. Poi, a inizio ripresa, il primo tris del campionato giallorosso: De Grazia riceve da Papa, bypassa Boccardi e, arrivato sul fondo, mette a rimorchio per la stoccata in buca d'angolo di Mokulu, che vale doppietta e 8° in campionato.

Pare il preludio al diluvio, invece l'Imolese si scuote e inverte l'inerzia della partita. Cevoli butta dentro Mattiolo, che neanche 1' dopo riceve in area da Tonetto, si gira e, da terra, manda sul palo. Dentro anche Ventola, due volte imbeccato dai cross del solito Tonetto: sul primo tocco suicida di Perri e miracolo alla disperata di Tonti, sul secondo l'ex Rimini vince il contrasto con Vanacore ma poi spara a lato. Un altro subentrato è Provenzano, sul cui assist Tonti per una volta s'incarta e offre a Mattiolo l'accorcio in spaccata. Ora è solo Imola: ancora Tonetto per Masala, che colpisce male e non sfrutta. Discorso opposto quando il traversone di Boccardi passa in mezzo a tutti e trova libero Carini, che prende la mira con calma e riapre la partita. E lo stesso Carini, al 96°, inzucca alla cieca la punizione di Provenzano, sul pallone impennato Tonti piazza il colpo di reni e subito dopo ecco il triplice a liberare la gioia del Ravenna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: