Al San Marino non basta un ottimo primo tempo, passa l'Aquila 1-3

San Marino - L'Aquila

Il nuovo tecnico biancazzurro Corrado Ingenito disegna il suo San Marino con un 4-3-3 dove a sinistra ritrova una maglia da titolare il nazionale sammarinese Alessandro Tosi. L’Aquila ha il miglior organico della categoria con un attacco micidiale come quello formato da Di Renzo, Banegas e Sparacello quest’ultimo allarga troppo la prima conclusione. Molto più pericoloso il San Marino con Boubacar che lavora un buon pallone a destra, serve al centro Useini colpo di testa da ottima posizione debole e centrale. Pandolfi, chiede ed ottiene, lo scambio veloce con Banegas la conclusione deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, ripartenza veloce San Marino, con scambio Gasperoni - Moriano sul piazzato del centroavanti respinge Michelin. Poco dopo la miglior occasione per i Titani, con Useini per lo stesso Moriano che si divora il gol del vantaggio. Insiste la squadra di Ingenito, Useini diagonale a pochi centimetri dal palo. Il gol è nell’aria, ed è frutto di un grande primo tempo del San Marino e anche la rete è di ottimo livello. Grande giocata di Gulinatti che manda in porta Boubacar. Vantaggio meritato per i biancoazzurri che avrebbero dovuto chiudere la prima frazione sull'1-0 ed invece negli ultimissimi minuti di frazione, si schiacciano troppo e permettono all'Aquila di pareggiare prima del tè caldo. Rimpallo favorevole a Pandolfi che si gira ma da due metri non trova la porta. Campanello d'allarme non recepito e i rossoblu trovano il pareggio su palla inattiva con il colpo di testa preciso di capitan Brunetti. Nella ripresa crescono gli abruzzesi ancora Pandolfi sul quale esce con i tempi giusti Meli. Comincia il Di Renzo show Prima la sua precisa punizione viene disinnescata da Meli che la va a togliere dall'incrocio dei pali. Poi arriva il sorpasso con il calcio di rigore per fallo di Pesoli su Toure’. Dagli undici metri realizza Luca Di Renzo. Il centroavanti rossoblu chiude i giochi a 5 dal termine, doppietta per lui. Punizione troppo pesante per il San Marino di oggi. Allo stadio Calbi di Cattolica, l’Aquila batte San Marino 3-1.









