SERIE D GIRONE F 2025-2026 Al San Marino non basta un ottimo primo tempo, passa l'Aquila 1-3 Boubacar porta in vantaggio il San Marino, ma subito dopo arriva il pareggio di Brunetti. Nella ripresa la doppietta di Di Renzo

Il nuovo tecnico biancazzurro Corrado Ingenito disegna il suo San Marino con un 4-3-3 dove a sinistra ritrova una maglia da titolare il nazionale sammarinese Alessandro Tosi. L’Aquila ha il miglior organico della categoria con un attacco micidiale come quello formato da Di Renzo, Banegas e Sparacello quest’ultimo allarga troppo la prima conclusione. Molto più pericoloso il San Marino con Boubacar che lavora un buon pallone a destra, serve al centro Useini colpo di testa da ottima posizione debole e centrale. Pandolfi, chiede ed ottiene, lo scambio veloce con Banegas la conclusione deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, ripartenza veloce San Marino, con scambio Gasperoni - Moriano sul piazzato del centroavanti respinge Michelin. Poco dopo la miglior occasione per i Titani, con Useini per lo stesso Moriano che si divora il gol del vantaggio. Insiste la squadra di Ingenito, Useini diagonale a pochi centimetri dal palo. Il gol è nell’aria, ed è frutto di un grande primo tempo del San Marino e anche la rete è di ottimo livello. Grande giocata di Gulinatti che manda in porta Boubacar. Vantaggio meritato per i biancoazzurri che avrebbero dovuto chiudere la prima frazione sull'1-0 ed invece negli ultimissimi minuti di frazione, si schiacciano troppo e permettono all'Aquila di pareggiare prima del tè caldo. Rimpallo favorevole a Pandolfi che si gira ma da due metri non trova la porta. Campanello d'allarme non recepito e i rossoblu trovano il pareggio su palla inattiva con il colpo di testa preciso di capitan Brunetti. Nella ripresa crescono gli abruzzesi ancora Pandolfi sul quale esce con i tempi giusti Meli. Comincia il Di Renzo show Prima la sua precisa punizione viene disinnescata da Meli che la va a togliere dall'incrocio dei pali. Poi arriva il sorpasso con il calcio di rigore per fallo di Pesoli su Toure’. Dagli undici metri realizza Luca Di Renzo. Il centroavanti rossoblu chiude i giochi a 5 dal termine, doppietta per lui. Punizione troppo pesante per il San Marino di oggi. Allo stadio Calbi di Cattolica, l’Aquila batte San Marino 3-1.

