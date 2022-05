SERIE C PLAY OUT Al Seregno non basta l'1-1: la Pro Sesto è salva

Con l'1-1 dell'andata, il Seregno deve obbligatoriamente vincere in casa della Pro Sesto e per farlo parte a testa bassa. La squadra di Lanzaro prova subito a sbloccarla, Cocco su punizione alto. Ma l'episodio per girarla gli ospiti lo trovano abbastanza in fretta, quando Marzupio va a trattore su Jimenez. Rigore solare che può valere un campionato anche perché Cocco si presenta sul dischetto bello sereno e manda il portiere dall'altra parte. Il vantaggio da ulteriore sprint al Seregno che a un certo punto pensa anche di poterla chiudere: Ze Gomez di testa a lato. La Pro Sesto ora non è più nella posizione di chi può aspettare e si vede sul finire di tempo col piattone nel traffico addomesticato in tranquillità da Lupu.

Ripresa, le occasioni non sono frequenti ma è il Seregno a dare l'impressione di averla in mano. Tutta la stagione nel colpo di testa di Cocco, fuori di un capello. La Pro Sesto con poche idee e pare anche poche energie cerca attraverso qualche iniziativa personale il jolly della felicità. E ad un quarto d'ora dalla retrocessione lo pesca, inatteso e benedetto con De Sena che si butta sull'angolo e vede gonfiarsi la rete. Seregno incredulo e sull'orlo del precipizio, saltano schemi e anche i nervi. Rosso a Rossi e festa per una Pro Sesto che ad un certo punto sembrava quasi aver mollato e che invece si ritrova ancora in serie C.

