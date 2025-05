Al Sestri Levante il primo round contro la Lucchese

Il Sestri Levante non sbaglia la partita di andata e s'impone 2-1. Il gol nel finale della Lucchese lascia agli ospiti la possibilità di salvezza vincendo con qualsiasi risultato la gara di ritorno. Prima occasione per la Lucchese dopo cinque minuti, con Tumbarello che da dentro area incrocia il tiro trovando la risposta di Fusco. La risposta dei padroni di casa è in una conclusione dalla lunga distanza di Pane, bella l'idea, la palla esce di poco. Il Sestri Levante il risultato lo sblocca dopo 18 minuti, al termine di un'azione offensiva che porta al cross dalla sinistra di Nunziatini, Brunet sul secondo palo batte Melgrati. Il buon momento i padroni di casa potrebbero concretizzarlo anche nella rete del raddoppio con Piu, sulla girata dell'attaccante del Sestri, Melgrati fa una grande parata. Il 2-0 arriva al 36' quando sulla punizione dalla trequarti Nunziatini salta più in alto di tutti e il colpo di testa vale il raddoppio.

Nella ripresa la Lucchese ci prova per prima con un rasoterra di Galli che Fusco blocca. Saporiti su punizione, la palla non scende abbastanza e finisce sul fondo. Il Sestri ha un'altra grande occasione al 61', sulla punizione dalla sinistra, la palla arriva a Parravicini che impegna Melgrati. La Lucchese prova a farsi più pericolosa, ma non riesce a trovare la porta avversaria. All'83' il direttore di gara concede il calcio di rigore per la trattenuta su Fedato da parte di Podda. Sul dischetto si presenta Saporiti che non sbaglia e accorcia le distanze. Il Sestri riparte e sfiora il 3-1: cross di Podda arriva Nunziatini che chiama in causa Melgrati. L'ultima occasione è per la Lucchese con Fedato che calcia in porta, Fusco respinge. Vince il Sestri Levante 2-1, partita di ritorno che resta apertissima.