SERIE C Al settimo minuto di recupero la Carrarese batte l'Ancona Marchigiani in 10 dal 43° del primo tempo espulso Peli doppia ammonizione

Ci prova con più veemenza la Carrarese: Schiavi buona palla in mezzo per il colpo di testa di Panico, bloccato da Perucchini. Toscani che sfondano sulla destra con Grassini il quale mette in mezzo, Schiavi tocca sul primo palo Perucchini reattivo risolve. Sempre Carrarese, Panico nello spazio, tentativo con il pallonetto, Perucchini respinge, poi all'attaccante non riesce nemmeno il secondo tentativo. Peli già ammonito, compie questo intervento a centrocampo che definire inutile è riduttivo, secondo giallo e Ancona in 10. Prima del tè altro duello Panico-Perucchini è sempre il portiere dorico a vincerlo. Ad inizio ripresa ci prova l'Ancona con Paolucci, Bleve si salva in corner. Paradossalmente meglio la squadra di Donadel in inferiorità, Cioffi su punizione, Bleve respinge con i pugni. Altri tentativi senza cambiare la sostanza si arriva così al sesto minuto e mezzo di recupero dei sette concessi, praticamente l'ultima azione con Zuelli che trova il diagonale vincente. Allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese batte Ancona 1-0.

