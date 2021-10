SERIE C Al Siena basta un rigore di Varela Male l'Entella che cade 1-0 al Franchi

Due ambiziose in ritardo e il Siena si rialza. L'Entella no, dopo una buona prima mezz'ora liguri assenti ingiustificati in campo e in classifica. Contropiede di quelli di Volpe, Lescano in “estirada” non arriva. Occasionissima ospite, petto goloso di Schenetti, Capello ha solo da tirar tutto dentro, ma si materializza Milesi che miracolosamente salva tutto. Gilardino perplesso, prima dell'intervallo segni di vita senese. Guberti scappa e la mette Cardoselli e pronto a sbloccarla, ma trova Cicconi in impeccabile chiusura.

Solo Toscana nella ripresa, “mandrakata” di Cardoselli con il tacco, Terzi entra bene, ma tutto fermo perché la palla era finita fuori. Adesso l'Entella vacilla, Varela si infila per forzare, Paroni chiude. Ancora bianconeri col gas aperto, Disanto in diagonale e sempre Paroni a sfiorare di quel tanto. Davvero inspiegabile come Chiavari si consegni al monologo locale. Paroni è sempre vigile, finché dura, stavolta su Karlsson. Ingenuità barra suicidio di Di Cosmo che alza la gamba e colpisce Varela nel pieno del cono visivo dell'arbitro. Varela resuscita in tempo per andare dal dischetto e l'uruguaiano prima colpisce Paroni, poi spacca la porta. Il Siena è ufficialmente tornato anche se tanta produzione per un gol solo resta dato su cui riflettere. Mentre Disanto di chiuderla proprio non ne vuol sapere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: