SERIE C Al Siena il derby con il Montevarchi nella "prima" della quaterna rosa Paloschi e Buglio firmano la vittoria dei bianconeri nel giorno della storica direzione tutta al femminile con Maria Marotta, le assistenti Veronica Vettorel e Giulia Tempestilli, quarto ufficiale Deborah Bianchi.

La seconda vittoria consecutiva del Siena coincide con il terzo ko di fila del Montevarchi. Allo Stadio Brilli Peri, giornata speciale per la quaterna arbitrale, con la prima partita di serie C maschile diretta tutta al femminile. Con Maria Marotta, ci sono le assistenti Veronica Vettorel e Giulia Tempestilli. Quarto ufficiale Deborah Bianchi. Parte benissimo il Siena che dopo appena due minuti si trova già in vantaggio con Paloschi. Errore di Chiti, l'ex attaccante di Milan e Parma, si ritrova davanti al portiere e non può sbagliare. La risposta del Montevarchi non si fa attendere. Gran tiro di Tozzuolo dal limite con palla che si stampa contro la traversa, per poi sbattere a terra, dentro/fuori difficile da giudicare, si va avanti. Se i padroni di casa vanno vicini al pari, gli ospiti raddoppiano. Altro errore, questa volta del portiere, che perde un pallone in uscita alta e lascia a Davide Buglio il pallone del 2-0. Il figlio dell'ex tecnico del San Marino, Francesco, firma così il 2-0 del Siena che sembra ben indirizzato verso i tre punti. Prova il Montevarchi a metà tempo con Biagi, ma la conclusione non crea problemi a Lanni. All'intervallo il Siena è avanti 2-0.

Nella ripresa i bianconeri controllano e vanno anche vicinissimi al tris al 62' con il mancino di Belloni che non passa lontano dal palo. Il Montevarchi reagisce e lo fa con l'eurogol di Giordani al 68'. Gol in rovesciata del numero 77 che trova anche la deviazione di un avversario che riapre la partita. Un gol assolutamente da rivedere e apprezzare per il gran gesto tecnico. Buon momento dei padroni di casa. Lischi dalla distanza, c'è la potenza, ma non la precisione. Il Siena gestisce il 2-1 e si prende i tre punti nel derby toscano nel giorno dello storico debutto in serie C di una quaterna tutta al femminile.

