Al Teramo il derby di Coppa Italia con il Pescara.

Il derby di Coppa Italia abruzzese tra Teramo e Pescara va ai biancorossi che s'impongono per 1-0. Il gol che decide la partita lo firma al sesto della ripresa Viero che gira in porta il cross dalla destra. Nel corso della ripresa il Teramo resta anche in dieci per il rosso a Bellucci. Padroni di casa che si qualificano per i quarti di finale. Qualche momento di tensione al fischio finale tra i giocatori delle due squadre.

