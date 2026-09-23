Al via una Nations League già vecchia: dal '28 sarà rivoluzione

Si parte con la Nations League '26-'27, principio della fine di un formato che, dalla prossima edizione, verrà superato. Le novità incideranno non poco su San Marino, nel bene, nel breve periodo, ma soprattutto nel male, nel medio-lungo: le Leghe passeranno da 4 a 3, con la cancellazione di quella Lega D vinta dai biancazzurri nello scorso biennio. Il livello più basso diventerà la Lega C, dove milita attualmente la squadra di Cevoli: dunque, come recentemente ricordato dal presidente Tura, San Marino di certo non retrocederà, al contempo però in futuro, salvo nuovi stravolgimenti, gioie come la promozione del '24 saranno, di fatto, precluse.

Il formato dell'edizione '28-'29 prevede Lega A, B e C, tutte da 18 squadre e con 3 gironi da 6. A meno che, ovviamente, non rientri la Russia, nel caso le partecipanti diventeranno 55 e in Lega C ci sarà un girone da 7. Non si tratterà più di una formula con gironi all'italiana: ogni squadra giocherà 6 partite, due contro l'avversaria della sua stessa fascia di ranking e una contro le restanti quattro. Per quel che riguarda la Lega A, accederanno ai quarti (da disputare su andata e ritorno) le prime due di ogni girone e le due migliori terze.

Queste modifiche vanno ovviamente a influire sul meccanismo di promozioni e retrocessioni dell'edizione attuale. La Lega A deve passare da 16 a 18 squadre, dunque saliranno direttamente le vincitrici dei 4 gironi di Lega B ma scenderanno direttamente solo le due peggiori quarte della massima serie. Per quel che riguarda gli spareggi, le due migliori quarte e le due peggiori terze della A se la vedranno con le seconde classificate della B; le migliori terze della massima serie saranno, invece, subito salve.

Di conseguenza, la Lega B dovrà recuperare 4 squadre, quindi non ci saranno retrocessioni dirette: le vincitrici dei 4 gironi della C saliranno direttamente di categoria, mentre le seconde spareggeranno con le quarte classificate della B. Destino ovviamente già deciso per le squadre della Lega D: dal momento che questa sarà cancellata, saranno tutte promosse in C. L'andamento di questa Nations League influenzerà anche le qualificazioni all'Europeo 2028, i cui gironi saranno sorteggiati il 6 dicembre a Belfast.









