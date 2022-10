SERIE A Albertini: "Per lo scudetto Napoli, Atalanta, Inter e Milan, per ora escluderei la Juve" L'ex centrocampista di Milan e Italia sui bianconeri: "Li metto in seconda fascia ma non si sa mai, ci hanno abituato a recuperi straordinari".

Il Galà AIC è stato anche l'occasione per i pronostici sullo scudetto e per Demetrio Albertini, al momento ci sono 4 squadre in corsa: "Il campionato lo vince sempre la squadra che riesce a gestire, durante l'anno, il momento di flessione. Il Napoli sta giocando estremamente bene e non è proprio il suo caso, ma questo sarà un campionato anomalo, con la pausa del Mondiale, ed è ancora lungo. Per quello che ha fatto vedere fino a qui io credo molto anche all'Atalanta, che è abituata, se non a vincere, a stare lì davanti. Il Milan ha una continuità che ci sorprende sempre, ma la cosa più bella è il fatto di essere in crescita. Non escluderei l'Inter, perché sulla carta ha giocatori straordinari".

L'ex Milan e Nazionale non contempla né le romane né, per ora, la Juventus: "In questo momento vediamo tutti che la Juve ha qualche problema di continuità di risultati, deve prima risolvere questo. Deve recuperare tanti punti, in questo momento la escludo perché la metto in seconda fascia. Poi non si sa mai, sappiamo che da parte della Juventus abbiamo visto anche dei recuperi straordinari".

