100 ANNI SAMPIERANA Alberto Cavasin sulla Nazionale italiana: "Dobbiamo aver fiducia nel nuovo corso" Nell'ambito della festa per i 100 anni della Sampierana calcio, tra gli ospiti anche l'ex allenatore della Fiorentina che si concentra sul futuro della Nazionale italiana

L'ex tecnico tra le altre di Cesena, Lecce, Fiorentina, Brescia, Sampdoria Alberto Cavasin risponde alla domanda di Roberto Chiesa :"Dopo tre mondiali senza Italia, le invocate, riforme, l'anno zero, la rifondazione eccetera abbiamo visto i primi passi, secondo te stiamo andando nella direzione giusta o siamo ancora nel binario morto?

" I primi due nomi (rif Maldini e Leonardo) che ci sono stati fatti a livello tecnico sportivo penso che forse di meglio non si potesse fare e quindi dico molto molto molto molto bene, ho molta fiducia, penso che proprio sia un buon inizio, che l'allenatore lo possiamo trovare, ci sono quelli che possono far bene proprio perché secondo me c'è un presidente che sa il fatto suo e due collaboratori importanti che sanno di calcio e quindi l'allenatore alle spalle coperte sarà aiutato per quello che dopo dovrà fare lui."

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