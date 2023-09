Alberto Cerruti: "Sarà un gran derby, Inter favorita per il campionato. L'Italia può far bene con Spalletti"

In visita a San Marino RTV, con il giornalista Alberto Cerruti è stata l'occasione per parlare del derby di campionato tra Milan e Inter e altri temi come la "nuova" Italia di Luciano Spalletti e l'assegnazione del Pallone d'Oro con il duello Messi-Haaland.

