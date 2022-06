CALCIO MERCATO Alberto Colombo nuovo tecnico del Pescara Delli Carri nuovo Direttore sportivo degli abruzzesi

Alberto Colombo nuovo tecnico del Pescara.

Alberto Colombo è il nuovo allenatore del Pescara. 48 anni, subentra a Luciano Zauri. Ufficiale anche l'ingaggio di Daniele Delli Carri, che subentra a Luca Matteassi in qualità di direttore sportivo. Per Delli Carri si tratta di un ritorno a distanza di 10 anni dall'ultima volta in biancazzurro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: