Alberto Colombo: ”Protocollo sanitario inattuabile in Serie C"

Ormai è parere unanime. La Serie C ha pochissime chance di ripartire se i protocolli sanitari da rispettare sono quelli arrivati su tutti i tavoli delle sedi delle 60 società della terza serie italiana. Un po' tutti, su questo tema, la pensano allo stesso modo e non fa eccezione nemmeno il tecnico dell'Arzignano Chiampo, Alberto Colombo. Lo abbiamo raggiunto via Skype