Albinoleffe e Catanzaro se la giocano al ritorno

Albinoleffe - Catanzaro

Da Catanzaro a Gorgonzola per un pezzo di aiuola con vista centrocampo. Specialista in miracoli, l'Albinoleffe raddrizza anche la partita col Catanzaro. Una rimonta che vale l'1-1, ma la qualificazione passa obbligatoriamente per una vittoria esterna. Esattamente come a Modena. Manconi se ne va tra i centrali, Di Gennaro chiude il palo. Di là si vedono anche i calabresi, Carlini però sceglie l'estetica e tutto si risolve in poca roba. Minuto 32, Porcino per Carlini, davvero fuori di niente. Il match resta bello equilibrato, Borghini cerca e trova la testa di Manconi. Alta. Ripresa, Di Massimo si libera al tiro, Savini blocca senza problemi. Ma la pressione dei ragazzi di Calabro trova sbocco quando Verna pesca Carlini, girata secca e Savini stavolta non benissimo. Il Catanzaro adesso da l'impressione di poterla controllare. Verna va da fuori. Savini si arrangia, col brivido. E nel momento di maggiore difficoltà esce il carattere di Bergamo. Mondonico prende la mira e la infila di misura all'angolo lontano. È l'1-1 che non cambia i valori e nemmeno i pronostici, ma mette un po' di pepe alla gara di ritorno. Il Catanzaro prova l'ultima cosa e poi accetta di giocarsela mercoledì al Ceravolo.