SERIE C PLAY OFF Albinoleffe - Modena 0-1 Decide Spagnoli al 28° . Ora al Modena basterà non perdere con due gol di scarto per passare il turno

Nel primo turno dei play off nazionali di serie C, il Modena batte l'Albinoleffe e costringe i bergamaschi a dover vincere al ritorno almeno con due gol di scarto. Succede tutto nel primo tempo con l'Albinoleffe vicinissima al vantaggio con Tomaselli, la sua conclusione sembrava destinata in porta: Pregreffi con il piede tocca la sfera quel tanto che basta per mandarla sulla traversa. In contropiede, il Modena si porta in vantaggio con la volata di Pierini a sinistra, il taglio in area per Spagnoli che al volo di destro realizza per il gol del Modena, che ora è a un passo dai quarti: per passare il turno, basta anche una sconfitta di misura.

