Alciato racconta i campioni e i loro "Demoni"

Ogni grande campione ha avuto un momento di difficoltà, di smarrimento. Ha combattuto o convissuto con i suoi demoni. Sono tredici belle storie di uomini quelle che Alessandro Alciato racconta nel suo ultimo libro "Demoni" appunto che l'autore ha presentato ieri a San Marino al Be-Art di Dogana. Con il giornalista presenti Lorenzo Minotti, capitano del Parma dei miracoli e ora apprezzato commentatore Sky e Juri Tamburini che attraverso le sue oltre 400 presenze è ancora oggi il calciatore che ha giocato più partite in serie B dopo Gigi Cagni. Tredici storie che Alciato racconta con garbo e puntualità, tredici romanzi in uno alcuni dei quali a lieto fine, altri no, altri ancora aperti. Interessanti gli interventi di Lorenzo Minotti che regala ai presenti aneddoti da spogliatoio e inediti particolari sul suo rapporto con Sacchi e poi Tamburini, compagno a Vicenza di Christian Bucchi nel momento più duro e ancora la stupidaggine delle scommesse, una leggerezza dalla quale è uscito più forte e più uomo. Storie di uomini appunto, senza sconti e senza filtri. Una camera dedicata ad ognuno dei quali avrà la voglia e pazienza di leggere. Un'esperienza dalla quale si esce più sportivamente consapevoli e forse si vede il calcio anche con occhi più comprensivi.