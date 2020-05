Aldo Simoncini: "Il Tre Fiori è la squadra che si deve preoccupare di meno"

Il portiere della Nazionale e del Tre Fiori Aldo Junior Simoncini parla del momento attuale. Anche per il numero 1 gialloblu la ripartenza sarà molto complicata, ma la sua squadra di appartenenza - sostiene - è anche quella che si deve preoccupare di meno. Per Simoncini, in caso il campionato dovesse essere dichiarato chiuso, dovrebbero essere le prime 3 del Q1 ad accedere alle Coppe Europee.