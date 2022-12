SERIE C Alessandria e Recanatese inguaiano Imolese e Vis Pesaro In zona salvezza successi importanti per Alessandria e Recanatese: i Grigi superano 2-0 l'Imolese, alla settima sconfitta nelle ultime 9 partite, mentre i giallorossi passano a Pesaro con il gol di Sbaffo in pieno recupero.

Galeandro e l'Alessandria inguaiano l'Imolese, sempre più vicina al fondo. I romagnoli sono al dodicesimo ko stagionale, nessuno ha fatto peggio. Al “Moccagatta” partono forte i Grigi: Rossi dice di no al diagonale mancino di Sylla poi Ghiozzi spara incredibilmente in curva il possibile vantaggio. L'Imolese non resta a guardare in avvio: aggancio e tiro di Stijepovic, Liverani sbarra la strada al montenegrino. Il vantaggio arriva a metà frazione: scatenato Sylla che brucia in velocità Milani, tenta di superare Rossi con una rouleta ma il portiere dell'Imolese lo stende. E' calcio di rigore, dagli 11 metri Galeandro è perfetto: palla sotto l'incrocio dei pali per l'1-0 Alessandria. A stretto giro di posta arriverà anche il raddoppio: punizione di Sini e ancora Galeandro buca Rossi. Incornata perfetta del numero 11 e i ragazzi di Rebuffi chiudono la pratica nei primi 45 minuti. Nei secondi, invece, ci penserà Liverani a chiudere a doppia mandata la propria porta: prima sul missile da piazzato – ma centrale – del solito Stijepovic, poi sul tentativo a botta sicura di Zanini nel recupero. Miracolo dell'estremo difensore dell'Alessandria che mantiene la porta inviolata e si prende anche i complimenti dell'avversario. Imola in caduta libera, settima sconfitta nelle ultime 9. L'Alessandria continua nella propria rimonta ed ora è fuori dalla zona play-out.

Così come la Recanatese a cui basta una sola occasione per conquistare il derby marchigiano – e scontro diretto per la salvezza – contro la Vis Pesaro. Più di un rammarico per i biancorossi di Brevi che dominano in lungo e in largo, soprattutto il primo tempo: la punizione calciata da Di Paola esce di centimetri. Al 10' terzo tempo di Rossoni e palo pieno, con Fallani immobile. Altra chance clamorosa quando Pucciarelli si invola ma centra Fallani nel tu per tu divorandosi il possibile 1-0. Vicini, poi, ci vanno anche Coppola – mancino dal limite che sorvola la traversa – e Fedato, colpo di testa dal corner di Di Paola che dà solo l'illusione del gol. Ripresa soporiferia, fino al minuto numero 92: punizione dalla trequarti, la Vis non libera l'area e Sbaffo è il più lesto di tutti a battere Campani. La Recanatese trova il vantaggio all'ultimo respiro e torna ad un successo che mancava da oltre un mese. Pesaro accusa il colpo ed ora rischia.

