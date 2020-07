Alessandrini: "I miei ragazzi sono stati straordinari. Il prossimo anno cercheremo di soffrire meno"

Intervista a Marco Alessandrini

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini, sotto contratto fino al 30 giugno 2021, torna sulla salvezza ai play out ottenuta ai danni del Ravenna. Alessandrini, durante la trasmissione Cpiace si è detto molto soddisfatto per quanto fatto dalla sua squadra nella doppia sfida con il Ravenna ma allo stesso tempo dispiaciuto per la società giallorossa costretta a dover disputare la sfida salvezza con ancora 11 giornate al termine. Ancora più dispiaciuto anche per l'affetto che lo lega al Rimini per la retrocessione del club biancorosso per gli stessi motivi. Con il campionato che avrà inizio il prossimo 27 settembre, Alessandrini si ritroverà con la sua squadra subito dopo ferragosto. Il tecnico si augura che oltre a confermare diversi giocatori attualmente in rosa, dal mercato ne possano arrivare altri di buon livello per affrontare una stagione meno difficoltosa di quella appena trascorsa.