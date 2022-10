Alessandro Arena ospite di "C piace"

Appuntamento con "C piace" questa sera, dalle 20.10. Ospite in studio Alessandro Arena, attaccante ventiduenne del Gubbio, capolista con il Siena del girone B, e in gol a Carrara. In collegamento Lorenzo Di Livio, fantasista venticinquenne a segno nel Latina che ha vinto 5-1 a Viterbo nel girone C. Novità la rubrica “Goal in trasferta”, a cura di Matteo Noceti. Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci.

“Cpiace” è visibile sui canali 831 digitale terrestre, 520 Sky, 93 TivùSat e in streaming web.

