Alessandro Di Pardo il debutto con la Juve e quelle sfide con San Marino

Alessandro Di Pardo con la maglia dell'Italia under 20 nel 2018 contro San Marino

Al primo minuto del secondo tempo di Juventus – Spal di Coppa Italia debutta con la maglia della prima squadra Alessandro Di Pardo. Il centrocampista classe 1999 partito da Rimini veste per la prima volta la maglia della Juventus di Andrea Pirlo. Di Pardo cresce calcisticamente nella Sanges, per poi passare al Rimini. Nella carriera del giovane bianconero c'è anche un po' di San Marino. Stagione 2013/2014, campionato giovanissimi nazionali. Il Rimini gioca allo stadio Ezio Conti di Dogana contro i pari età del San Marino guidati in panchina da Joseph Berardi. Alessandro Di Pardo è in campo con la maglia biancorossa, in una partita nella quale sfida anche alcuni ex compagni come Scott Arlotti che gioca sul Titano. Al fischio finale è festa biancoazzurra, il San Marino vince 5-2.





Nel 2016 il trasferimento alla Spal, poi alla Juventus nell'estate del 2017, per rimanere in prestito alla squadra ferrarese, fino al ritorno in bianconero con il debutto tra i professionisti in serie C. Con l'under 23 bianconera arriva anche il primo trofeo, si tratta della Coppa Italia di serie C vinta nella finale di Cesena contro la Ternana. Siamo nel 2020, il covid impone le porte chiuse. Mascherine e distanziamento diventano la regola, cosa impensabile appena due anni prima, quando l'Italia under 20 sfida in amichevole a Misano la nazionale di Franco Varrella. Alessandro Di Pardo è in campo con la maglia numero 8, nel centrocampo dell'Italia di Paolo Nicolato. Gli azzurri vincono 4-0 con due reti per tempo. Il presente di Alessandro Di Pardo riporta alla Spal, proprio contro la sua ex squadra il debutto con la Juventus, che nel frattempo regala anche la soddisfazione di un'altra vittoria, quella di Supercoppa Italiana con Di Pardo in panchina nella finale con il Napoli. Un successo che aggiorna il curriculum con l'augurio che Alessandro Di Pardo, che da Rimini è partito, un giorno possa vivere partite da protagonista.