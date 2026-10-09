Alessandro Mastronicola: "Non possiamo scegliere sempre ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come reagire"

"Ci sono momenti, pensieri e giorni difficili, noi non possiamo scegliere sempre ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come reagire" inizia in questo modo il post che Alessandro Mastronicola, allenatore dello Young Santarcangelo, ha affidato ai social, vicino alla foto che lo ritrae in un letto di ospedale, l'ex calciatore del Rimini ha poi aggiunto: "….io scelgo il coraggio…ma il coraggio non è l’assenza di paura, è andare avanti nonostante la paura. Un giorno alla volta, una difficoltà alla volta, un passo alla volta, ma avanti…"

Per Alessandro Mastronicola inizia una sfida importante per la quale non si è fatto attendere l'affetto della sua società: "Un giorno alla volta, un passo alla volta, ma avanti". Tutto lo Young Santarcangelo si è stretto intorno al suo allenatore: "In quella che oggi è la partita più importante non sarà mai solo. Saremo al suo fianco, ogni giorno".







Affetto che è arrivato anche dal Rimini, squadra nella quale Mastronicola ha giocato per sette stagioni: "La Rimini Calcio desidera esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Mastronicola e alla sua famiglia in questo momento difficile. Da parte di tutta la società un augurio di pronta guarigione"







