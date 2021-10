SRV_INT_ALESSIO_DIONISI_07102021

Tra i grandi protagonisti della 12' edizione del premio sportivo La Clessidra non solo i medagli sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti e il vice presidente del Cons Cristian Forcellini. Al teatro Ricomposti di Anghiari anche Alessio Dionisi, l'allenatore del Sassuolo è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2020/2021 per la vittoria del Campionato di serie B con l'Empoli.