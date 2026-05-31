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Alessio Tacchinardi: "Alla Juve manca la voglia di dimostrare". Emiliano Viviano: "I portieri sono l'unica cosa che in Italia va bene sempre"

di Elia Gorini
31 mag 2026

A Riccione abbiamo raggiunto Alessio Tacchinardi e Emiliano Viviano:

Ma la voglia di dimostrare nella Juve c'è ancora?

"Manca, ed è un peccato perché ha avuto delle possibilità importanti quest'anno, ha avuto Verona, Fiorentina. Penso che la società però lo sappia, abbia ben chiaro quello che deve fare, che deve fare, che sia quello magari di prendere qualche giocatore di grande personalità e poi i giovani che hanno voglia di mordere, hanno voglia di rispettare, di amare questa questa maglia, però penso che le idee ce le abbiano chiare, problema è che non si può più sbagliare"

Senti ma giocatori come te nella Juventus non ci possono stare?

"Ma non lo so, io adesso faccio il tifoso, sono contento di fare il tifoso, arrabbiato come tutti i tifosi perché onestamente si pensava a qualcosa di meglio, però insomma io la sento, ne ho la fiducia che questa società ritorni a essere protagonista per la maglia e lo merito nei tifosi".

E c'è questa finale play-off tra Brescia ed Ascoli, insomma è un po' il tuo derby no?

"Sì, a Brescia sono stato molto di più, a Ascoli meno, - ha detto Emiliano Viviano - però secondo me l'Ascoli è forte, era anche più preventivabile che arrivasse in fondo, Brescia un po' meno, però Brescia ha passato Salerno, la Sanità è una grande squadra quindi è una partita che rimane aperta, vedo leggermente favorito l'Ascoli".

La stagione è in Serie A dei portieri, come la giudichi? 

"I portieri sono l'unica cosa che in Italia va bene sempre, ne abbiamo tanti, sia italiani che non, Svilar e Maignan sono stranieri quindi portieri è l'unica cosa che non manca al nostro calcio".

Ti è piaciuto questo gesto di Donnarumma di voler rimanere nazionale?

"Assolutamente sì, ma quando è capitano ha anche delle responsabilità, oltre a essere capitano per me è il miglior giocatore che abbiamo quindi è giusto che faccia quello che ha fatto"




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