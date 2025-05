10 gol in 28 presenze in questa stagione alla Fiorita, Alex Ambrosini non si ferma e continua la sua carriera di giocatore legandosi al Riccione Calcio 1926 del Direttore Generale Roberto Carnevali, fratello di Giovanni Direttore Generale del Sassuolo appena tornato in Serie A. Il Riccione Calcio 1926 milita in Promozione con allenatore Marco Bucci e Direttore Sportivo l'ex allenatore del Cosmos Omar Lepri