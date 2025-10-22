SERIE C Alfio Pelliccioni: "In C il Ravenna ha qualità ed entusiasmo, il Forlì è divertente da vedere" "In serie D il San Marino può risalire la classifica e fare un campionato tranquillo"

Ospite del programma "Cose di Calcio", l'esperto dirigente Alfio Pelliccioni ha fatto le carte a Serie C e D:

"Arezzo e Ascoli, speriamo anche nel Ravenna, forse un po' di inesperienza, forse il primo anno sta già facendo molto bene che il Ravenna, ma penso che alla fine ci arriva o Ascoli o Arezzo. Il Forlì, lo sono andato già a vedere un paio di volte, gioca molto bene. Ha molti giovani, può capitare che ci sia un alto e un basso, però in questo momento sono convinto che ancora può fare bene".

Riguardo al Rimini, tutti gli anni stiamo a raccontare di squadre che hanno difficoltà, che non ce la fanno, insomma non riesce il calcio a schermarsi da queste situazioni?

"Ma è difficile anche se poi intanto bisognerebbe fare arrivare questa benedetta riforma per vedere se si può fare qualcos'altro, ma per il resto penso che tutti gli anni ci sarà qualcosa".

In Serie D invece la vittoria del San Marino che arriva dopo un pareggio, quindi due risultati utili consecutivi, come la vedi la situazione?

"Io ho seguito un po' San Marino, penso che sia una squadra che non è nella classifica attuale, neanche fra le prime, penso che si dovrebbe aggiustare fra metà classifica a qualcosa in più, non di più".

