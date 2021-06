SERIE C Alfio Pelliccioni nuovo DS del Catanzaro Il DS sammarinese ha firmato per una stagione con i calabresi

Alfio Pelliccioni nuovo DS del Catanzaro.

Il Direttore Sportivo sammarinese Alfio Pelliccioni si lega al Catanzaro per la stagione 2021-2022. L'esperto dirigente aggiunge alla sua lunga esperienza un'altra avventura di prestigio. Per l'ex San Marino, Portogruaro, Santarcangelo, Mantova, Cesena e Monopoli arriva il Catanzaro. Il club calabrese ha chiuso al secondo posto in classifica il campionato di Serie C, poi è stato eliminato dall'Albinoleffe nei play off. Per Pelliccioni il primo compito non facile sarà quello di trovare un sostituto di Felice Evacuo. Il bomber, pare non abbia intenzione di rinnovare l'accordo con il club giallorosso, e in cima alla lista dei desideri, per sostituirlo, ci sarebbe l'ex Carpi, Mantova e Perugia, Michele Vano. Pelliccioni lavorerà con l'attuale tecnico Antonio Calabro



