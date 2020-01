SERIE C Alfio Pelliccioni: "Viali è un allenatore che conosce la piazza e la categoria" Il Direttore Sportivo del Cesena Alfio Pelliccioni intervenuto in diretta a Cpiace ha ringraziato per il lavoro svolto Francesco Modesto

Serie C: il Cesena ufficializza con un comunicato Viali. A Cpiace i motivi della scelta spiegati dal DS Pelliccioni Questa mattina l'allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Cesena fino al 30 giugno, senza opzione per l'anno successivo. Nato a Vaprio D'Adda (Milano) il 14 novembre 1974, ha allenato, la Pro Piacenza, il Sud Tirol, il Cuneo e il Novara. Dopo l'esonero di Francesco Modesto il suo nome è uscito un po' a sorpresa dopo che per l'intera giornata si era parlato del possibile arrivo di Roberto Cevoli. Come dichiarato in diretta a Cpiace dal Direttore Sportivo del Cesena Alfio Pelliccioni in lizza c'erano anche i nomi di Bisoli, Calori, e Leonardo Acori, ospite in studio della trasmissione, che ha appreso in diretta dell'interessamento del Cesena poi svanito per l'arrivo di William Viali



Intervenuto in diretta a Cpiace, Alfio Pelliccioni ha spiegato i motivi della scelta di William Viali e la rinuncia a nomi come Cevoli, Calori, Bisoli e lo stesso Acori, ieri ospite in studio.



Sentiamo Alfio Pelliccioni, Ds Cesena

I più letti della settimana: