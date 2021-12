ECCELLENZA Alfonsine escluso dal campionato d'Eccellenza I prossimi rivali del Victor - attesi domenica ad Acquaviva - erano ultimi a -2 e non si erano presentati per due turni consecutivi: così il Giudice Sportivo ha optato per l'estrema misura.

Alfonsine escluso dal campionato d'Eccellenza.

Niente prima di giornata di ritorno per il Victor San Marino, perché l'Alfonsine, atteso domenica ad Acquaviva, è stato escluso dal campionato d'Eccellenza. Ultimi a -1 e sempre sconfitti, i ravennati non si sono presentati in campo per due turni consecutivi, l'ultimo dei quali la scorsa domenica contro il San Pietro in Vincoli. Così il Giudice Sportivo, oltre a decretare il 3-0 a tavolino e un ulteriore -1 in classifica, ha deciso per la definitiva estromissione dei biancazzurri, trasmettendo gli atti "alla Segreteria del CRER per quanto di rispettiva competenza". Un provvedimento che non sposta nulla nella classifica del Girone C, considerando che l'Alfonsine aveva perso tutte le partite del girone d'andata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: