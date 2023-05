SERIE C All'Alessandria basta l'1-1, San Donato in D I toscani vanno in vantaggio con Sepe e sfiorano il raddoppio che varrebbe la salvezza, nel finale però soccombono al pari di Speranza.

Dalla speranza del San Donato in un clamoroso ribaltone al gol di Speranza che evita all'Alessandria di buttarsi via. I grigi acciuffano l'1-1 che li salva e condanna i toscani, bisognosi di un successo con almeno due gol di scarto e al comando fino al pari dell'84°, che chiude il loro primo anno tra i pro rimandandoli in Serie D.

Tra successo di misura in trasferta e miglior piazzamento in classifica, l'Alessandria è in campo in primis per amministrare, eppure in avvio ha due occasioni per mettere il sigillo: Sylla incrocia e manda a lato di niente, mentre Lamesta rientra da destra e calcia a giro, scheggiando il palo. Principalmente però è il San Donato a condurre le operazioni e tra i due episodi citati ci prova col cross di Gerardini per la testa di Siniega, Liverani alza in angolo.

Per ravvivare la situazione ci vuole una perla di Sepe che alle porte dell'intervallo riceve il rimorchio di Russo, controlla e scarica dalla distanza, piazzando sotto l'incrocio il vantaggio toscano. Adesso ne basterebbe un altro per ribaltarla e al 57° ecco che il Moccagatta trattiene il fiato: punizione di Calamai, Brenna fa sponda in mezzo e Bianchi s'inserisce in spaccata, mandando sul palo da pochi centimetri.

È qui forse che si compie definitivamente la discesa del San Donato, perché scampato il pericolo l'Alessandria si assesta e, nel finale, archivia la questione: tutto nasce dallo spunto di Lamesta che fa muro su Calamai, gli strappa il pallone, si fa mezzo campo palla al piede e imbecca in area Speranza, glaciale davanti a Cardelli nel firmare la salvezza dei grigi. Il San Donato si congeda dalla C e lo fa in inferiorità numerica, con Ubaldi che, nel recupero, sbraccia su Sabbione e si becca il rosso diretto.

