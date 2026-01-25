All'Arezzo basta un gol contro la Juventus Next Gen (1-0)

La capolista esce vincitrice da un match potenzialmente pericoloso contro una Next Gen in striscia da 8 giornate. Scaglia blocca a terra il colpo di testa di Gilli. Al ventesimo l'Arezzo passa: Ravasio per Chierico, rimpallo che dice bene a Tavernelli lesto a infilarsi. La Juve incassa e prova immediatamente a riproporsi. Lo fa con Anghelé che aggancia e rientra, Venturi sul pezzo. L'Arezzo riparte e si mette in modalità controllo, testa di Chiosa, Scaglia la tiene.

Ripresa, erroraccio del giovane portiere juventino, Ravasio prima prende il palo, poi Scaglia fa in mezzo miracolo, infine Pedro Felipe sulla linea tiene aperta la vicenda sulla conclusione a colpo sicuro di Ionita. Riscatto Scaglia, sveglio sul colpo di testa di Tavernelli e il duello si rinnova poco dopo quando il match winner ci riprova, stavolta da fuori. L'Arezzo, che quindi non riesce a chiuderla, rischia comunque il giusto. Quando serve c'è Venturi, i punti sono sempre 7 con una giornata in meno.







