SERIE C All'Ascoli bastano 2' per l'1-0 sulla Pianese La decide Varone, bianconeri a -2 dalla coppia di testa.

Al Del Duca è il 2° minuto quando Cozzoli crossa da sinistra per Varone, il cui volante deviato spiazza Boer per l'1-0 dell'Ascoli sulla Pianese. Il Picchio si porta a 4 punti – davanti ci sono solo Entella e Gubbio, a punteggio pieno – mentre i toscani restano ancorati a quota 1.

Dopo il gol decisivo, la partita offre il giusto: ancora Ascoli col servizio di Tirelli per Corazza, Proietto salva in spaccata concedendo solo l'angolo. Proietto che, dopo 30” di ripresa, spiazza la difesa bianconera verticalizzando per Mignani, il cui pallonetto dal limite non basta per superare Livieri, salito oltre l'area piccola.

Scampato il pari, l'Ascoli ha l'occasione per chiuderla quando Alagna tocca d'esterno per mandare a dama Corazza, che dal cuore dell'area spreca centrando il piede di Boer. E allora tocca di nuovo alla Pianese: Nicoli dentro, la marcatura di Bando e Curado è blanda e permette a Mignani di saltarli e riprovarci in stirata, Livieri è di nuovo sul pezzo e anche stavolta s'oppone, salvando il successo dei suoi.

