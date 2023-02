Alla Carrarese basta un Capello per vincere a Pontedera (0-1)

La sensazione che il Pontedera abbia già dato il meglio di sé la rafforza la Carrarese, che si prende con merito una partita bruttina. Prima cosa degna di nota è dei padroni di casa con Ianesi che non trova l'impatto con la palla a pochi metri dal possibile vantaggio. Di lì in poi sono gli ospiti a comandare. Schiavi dall'angolo colpisce nell'area piccola con difesa salva per miracolo. Appena un minuto e sull'accelerazione da sinistra la palla arriva ancora buona per il rimorchio di Schiavi che però colpisce dritto per dritto senza creare imbarazzi a Stancampiano.

Ripresa, match bloccato e spigoloso, un derby da C, insomma. Ancora Schiavi da fuori area, pallone solletica il palo. Piccolo e indolore break del Pontedera. Catanese in verticale ce l'ha sul sinistro: troppo poco per far male a Breza. Al minuto 74 salta il banco. Capello corregge nel traffico la punizione di Schiavi e rilancia la Carrarese in piena zona play off a spese proprio di un Pontedera che non riesce più a fare quello che ha fatto per un girone intero.