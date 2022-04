Alla Fiorentina serve l'impresa. La Juve non può sbagliare

Unico trofeo rimasto ad Allegri per non chiudere la stagione a mani vuote. I bianconeri hanno un notevole vantaggio, non possono amministrare, sarebbe un errore, ma partire dallo 0-1 ottenuto al Franchi è comunque una buona garanzia. Di fronte c'è una Fiorentina con il dente avvelenato in continua ascesa e vogliosa di dare un dispiacere, a chi negli ultimi anni, ha spesso fatto spesa a Firenze. L'ultimo “scippo” in ordine di tempo Dusan Vlahovic, ormai digerito dai tifosi viola che hanno capito che si vive anche senza. L'ultima sconfitta dei viola risale esattamente alla partita di andata, poi in campionato, 4 vittorie e 2 pareggi per la squadra di Italiano in stato di grazia e che questa sera pensa all'impresa che non sembra così proibitiva stando ai numeri. Lo Stadium, una volta un fortino imperforabile per tutti, in questa stagione è stato già espugnato 5 volte, 4 in campionato: Empoli, Sassuolo, Atalanta e Inter, e una in Champions League, il Villareal. La Juventus senza Dybala che partirà dalla panchina resta favorita ma è una partita che rimane aperta. Arbitra Doveri di Roma, si gioca a Torino questa sera alle 21.