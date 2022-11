SERIE C Alla Lucchese il derby toscano: Siena ko 1-0

Il “Franchi” di Siena, fino a questo momento fortino inespugnabile per chiunque, crolla in uno dei match più sentiti: il derby toscano tra i bianconeri e la Lucchese. E' il primo stop in casa per i ragazzi di Pagliuca che rallentano la propria corsa alla vetta. Dall'altra parte i rossoneri si rialzano dopo due ko di fila ed entrano in zona play-off. Primo tempo avaro di emozioni, alla prima della ripresa la Lucchese passa. In due passaggi gli ospiti sono in porta: Franco avvia l'azione, Visconti inventa e d'esterno lancia Bruzzaniti che s'invola e, a tu per tu con Lanni, è glaciale e fa 1-0. La sfera bacia il palo e s'insacca, Lucca avanti. Il Siena non ci sta e tenta la reazione: cross di Leone, Belloni prende l'ascensore ma colpisce in pieno l'incrocio. Cucchietti poi se la ritrova lì e ringrazia. Veementi le proteste bianconere quando l'asse Leone-Belloni torna a farsi vedere: il primo scodella in mezzo, il secondo controlla con il sinistro e con il destro la mette sotto il sette. Tutto fermo però per un fuorigioco che - se c'è - è millimetrico. Il Siena ora produce il massimo sforzo ma dietro è costretto a scoprirsi: Ravasio calcia e non trova la porta mentre il neo-entrato Merletti potrebbe dare il colpo di grazia ma tergiversa troppo consentendo a Lanni di chiudere tutto. Le speranze, però, finiscono quando Bianchi calcia a giro ma la palla non si abbassa. La Lucchese vince 1-0 un derby equilibrato dove gli episodi hanno fatto la differenza.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: