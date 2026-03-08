SERIE C Alla Pianese basta un goal: 1-0 e sorpasso al Pineto I toscani vincono con una rete di Proietto e si candidano seriamente al quarto posto

Il sesto risultato utile di fila della Pianese coincide con il successo nello scontro diretto con il Pineto. Ai toscani basta un solo goal nella ripresa, seguito da una resistenza a oltranza, per vincere in casa e superare di un punto gli abruzzesi, candidandosi seriamente al quarto posto. Ritmi bassi in apertura, con il Pineto che ci prova per primo calciando due volte dal limite, alla mezzora. Di D'Andrea il primo tiro, un diagonale che accarezza il lato destro della rete, di Nebuloso il secondo, al termine di una progressione, che finisce fuori dall'altro lato della porta.

Sul finire del primo tempo ecco anche la Pianese, con una doppia occasione. Dopo che un cross di Fabrizi da sinistra ha centrato la traversa, l'azione prosegue dall'altro lato con un controcross e, alla fine di una mischia furibonda, Bertini calcia da due passi, ma Tonti, in uscita, gli chiude la porta.

Nella ripresa, però, alla Pianese basta una singola occasione per prendersi la partita. Su una lunghissima rimessa laterale, Frare allontana di testa, ma non abbastanza, e allora Proietto raccoglie al limite e, senza pensarci su, scaglia un sinistro a scendere che sorprende Tonti. Incassato l'1-0, il Pineto si fionda all'attacco. Al 64', con dinamica identica al goal subito, Borsoi va al tiro al volo dal limite, che però spaventa soltanto Filippis. Venti minuti dopo, Biggi ci prova di testa su cross di Germinario, colpendo troppo centrale. Quasi allo scadere la palla buona capita a Pellegrino, che gira dall'area una punizione respinta dalla difesa: il tiro sembra ben indirizzato, ma non è la giornata del Pineto.

