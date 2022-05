Alla Pro Vercelli basta lo 0-0, la Pergolettese sbaglia un rigore

La Pro Vercelli con due risultati su tre contro la Pergolettese. Tre i precedenti in questa stagione: vittoria dei piemontesi in Coppa Italia, poker dei gialloblu nell'andata, pari per 1-1 nel ritorno. La prima occasione è per la squadra di Franco Lerda con Della Morte dalla distanza, palla sul fondo. Gli ospiti devono vincere e ci provano a metà primo tempo con Morello che si libera in area e cerca la conclusione, la palla finisce di poco sulla traversa. Finale di tempo di marca ospite. Sull'errore di Bruzzaniti, occasione per Morello che questa volta sceglie la soluzione di forza, bella risposta di Rizzo. All'intervallo è 0-0. Risultato che qualificherebbe la Pro Vercelli.

Nella ripresa la formazione piemontese ci prova con Bruzzaniti, Soncin si fa trovare pronto. Ancora i padroni di casa sull'asse Panico – Comi. È sempre Soncin ad essere reattivo e respingere la conclusione del numero 10. La Pro Vercelli prova a chiudere il discorso qualificazione cercando il gol che darebbe la sicurezza del passaggio del turno. Al 72' Panico riceve palla e ha il tempo di concludere da buona posizione, la palla è fuori dallo specchio. Due minuti più tardi incredibile opportunità per la Pergolettese. Tocco di mano di Auriletto in area e il direttore di gara concede il penalty. Sul dischetto si presenta Varas, Rizzo intuisce e respinge salvando la Pro Vercelli. La squadra di Franco Lerda ci prova sugli sviluppi di una punizione con Cristini che tocca il pallone, Soncin è superato, la traversa tiene aperta la partita. Nei minuti finali la Pergolettese tenta l'assalto finale, ma al fischio di chiusura è solo 0-0 con la Pro Vercelli al secondo turno, eliminata la Pergolettese con il rammarico del rigore fallito.