Alla Sabalenka il WTA di Linz

Nessuna sorpresa a Linz. Nè nelle protagoniste della finale, nè in chi l'ha vinta. Il titolo va alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 11 del mondo e prima testa di serie, che ha battuto la belga Elise Mertens numero 21 e seconda favorita del tabellone. Dopo il successo a Ostrava, per la Sabalenka si tratta dell'ottavo titolo in carriera. 7-5 6-2 in un match equilibrato solo nelle fasi iniziali, quando la belga ha saputo maggiormente incidere col servizio.





Col passare dei punti, è stata la bielorussa a comandare il gioco provocando tanti errori da parte della sua avversaria. Sabalenka e Mertens si erano qualificate non senza fatica per questa finale. In semifinale la ceca Barbora Krejcikoca (74 WTA) ha costretto al terzo la numero uno (7-5 4-6 6-3).Semifinale complicata anche per Mertens. Dopo aver perso nettamente il primo set e dominato il secondo, alla fine è riuscita a superare la russa Ekaterina Alexandrova (n. 4 del seeding e 33 WTA). Le due sono amiche fanno coppia da due anni nel circuito di doppio nell hanno vinto anche uno Slam, lo US Open 2019.