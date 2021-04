Alla Vis Pesaro la sfida salvezza contro l'Imolese

Vis Pesaro - Imolese 2-1

Secondo risultato positivo di fila per la Vis Pesaro, che torna a vincere in casa dopo un mese esatto. Ultimo successo al Benelli il 3 marzo contro la Feralpi Salò. La squadra del tecnico Di Donato s'impone 2-1 nella sfida salvezza contro l'Imolese, al secondo ko di fila. I romagnoli non vincono dal 17 febbraio. Il vantaggio della Vis Pesaro arriva al 21' minuto al termine di un'azione prolungata che porta la squadra marchigiana al cross dalla destra, la sfera attraversa l'area di rigore per arrivare all'altezza del vertice sinistro dell'area del portiere da dove Niccolò Gucci gira di prima intenzione superando Siano. Padroni di casa che potrebbero raddoppiare sul tiro cross di Di Paola, la palla arriva sul secondo palo dove Gucci ci prova in spaccata ma non riesce a girare verso la porta. A meno di cinque minuti dalla fine di tempo, proteste della Vis Pesaro, sul cross di Gucci c'è la ribattuta con il braccio di un difensore ospite che il direttore di gara non giudica da penalty.







Nella ripresa parte bene la Vis che su calcio d'angolo sfiora il raddoppio. Al 52' ci prova Di Paola dal limite, conclusione di piattone che il portiere blocca senza grandi problemi. Ancora i biancorossi, questa volta con Cannavò, velocissimo a ripartire in profondità fino a calciare in porta, Siano respinge in angolo. Ancora proteste in area Imolese per un altro tocco di mano sul quale l'arbitro lascia proseguire. La Vis Pesaro continua ad avere occasioni per chiudere la partita. Il gol del 2-0 arriva al 63' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Gucci che firma la personale doppietta di testa e sembra mettere al sicuro il risultato. Anche perché è sempre la Vis ad avere le palle gol più importanti come al 65 quando Di Paola va a chiudere il contropiede con una conclusione in porta che Siano devia sul fondo. L'Imolese riesce a riaprire la partita al 74' quando sul tiro da fuori Bertinato respinge, la difesa sta a guardare, sulla palla arriva Aurelio e accorcia le distanze. All'85' gol annullato alla Vis Pesaro. Sul corner, arriva il salvataggi di Angeli, il pallone carambola sul braccio di Ferrani che poi segna, l'arbitro vede tutto e annulla. L'Imolese ci prova da fuori con Bentivegna, pallone sul fondo di poco. La Vis in contropiede con Giraudo che arriva fin dentro l'area da dove calcia sul primo palo, Siano in angolo. Dopo cinque minuti di recupero fa festa la Vis Pesaro che conquista tre punti d'oro che portano i marchigiani sei punti sopra i play out.