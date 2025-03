Alla World Cup a Lignano Sabbiadoro San Marino in crescita

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha partecipato alla World Cup di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro con nove atleti, che sono riusciti a confermare e migliorare i propri tempi realizzati sole due settimane prima ai Campionati Italiani Assoluti. Hanno esordito in una competizione internazionale Elisabetta Brasey, Luigi Renzi, Elena Laglia e Aurora Toccaceli.

Brasey, impegnata nell’Under 18, ha migliorato il crono nei 50 e 100 metri pinne, classificandosi al 15° posto nei 50 pinne su 96 atleti. A seguire, Maddalena Falcioni si è migliorata nei 200 pinne, mentre Elena Laglia nei 400 metri pinne. Triplice impegno per Luigi Renzi nei 100 metri pinne, dove ha fatto registrare il suo personal best, 200 e 400 metri pinne. Negli assoluti, Emma Bollini si attesa intorni ai suoi personali così come Aurora Toccaceli, che mantiene i tempi nelle lunghe distanze 400 e 800 metri monopinna. Si perfeziona anche Camilla Sansovini con il personale registrato nei 50 monopinna e 50 apnea, migliora di qualche centesimo anche Sofia Fratti nei 50 e 100 monopinna e 50 metri apnea.