Alle 18 nasce la Nations League 2023: Italia testa di serie, Lega D con "asterischi"

Dalle 18 la Nations League 2023 comincerà a prendere forma, ma se l'Italia saprà i suoi avversari già stasera San Marino, per avere la lista esatta, dovrà attendere la primavera. Questo perché la Lega D va al sorteggio con due asterischi legati ai playout della Lega C, che si giocheranno a fine marzo: Kazakistan-Moldova e Cipro-Estonia gli incroci dai quali usciranno le due retrocesse, che saranno teste di serie insieme a Liechtenstein e Malta. San Marino invece sarà nella seconda urna, insieme ad Andorra e Lettonia. Come nella passata edizione, la Lega D avrà due gruppi: il D1, composto da 4 squadre (2 teste di serie e 2 di seconda fascia), e il D2, da 3 squadre (sempre due teste di serie e la rimanente dell'urna contenente i biancazzurri). Ricapitolando, San Marino incontrerà due tra Liechtenstein, Malta e le retrocesse, in più potrebbe essere insieme a una tra Lettonia e Andorra. Le 4 (o 6) partite della fase a gironi si disputeranno dal 2 giugno al 27 settembre 2022.

Per quel che riguarda la Lega A, l'Italia sarà testa di serie insieme alle altre tre semifinaliste dell'ultima edizione, ossia la Francia campione in carica, la Spagna e il Belgio. Particolarmente insidiosa la Fascia 2, con Portogallo, Danimarca, Olanda e Germania. Nella Fascia 3 il pericolo principale è l'Inghilterra, accompagnata da Polonia, Svizzera e Croazia. Infine la Fascia 4, contenente le neopromosse Galles, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria. Qui sono 4 gironi da 4: le prime classificate accedono alla Final Four che assegna il titolo (in programma dal 14 al 18 giugno 2023) le ultime invece retrocedono in Lega B.