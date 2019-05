Allegri:" abbiamo preso un goal da polli. Mazzarri:" abbiamo accarezzato il sogno di vincere il derby" - Juventus - Torino 1-1. A Lukic risponde il solito Cristiano Ronaldo

Il Derby di Torino va in archivio con un pareggio che non accontenta i granata. La squadra di Mazzarri per lunghi tratti ha accarezzato la possibiltà di vincere e posizionarsi momentaneamente al quarto posto che vale la Champions. Allegri, non si nasconde e sottolinea come le motivazioni a scudetto in bacheca, siano più deboli