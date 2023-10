SERIE A Allegri: "Con il Torino Chiesa e Vlahovic non ci sono. Per Pogba sono umanamente dispiaciuto" Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non fa pretattica prima del derby e comunica l'assenza di due big come Chiesa e Vlahocvic

Alla vigilia dell'importantissimo derby con il Torino, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non nasconde l'assenza di due big come Chiesa e Vlahovic. Allegri commenta anche la notizia della positività delle controanalisi di Paul Pogba "umanamente sono dispiaciuto per il giocatore".

Sentiamo Massimiliano Allegri

