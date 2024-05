SERIE A Allegri: "Contro la Salernitana la migliore formazione, poi l'Atalanta"

La Juventus sfida la Salernitana, già retrocessa in serie B, il tecnico Massimiliano Allegri vuole la vittoria per conquistare la qualificazione matematica in Champions League. Da valutare le condizioni di Federico Chiesa e Yildiz.

