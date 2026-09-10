Allegri: “Dobbiamo ripartire da una vittoria con il Bologna”

Champions League: Alle 18.45 la Roma di scena in Turchia contro il Fenerbahce di Lukaku. I giallorossi tornano a distanza di 7 anni nella competizione continentale più importante affrontando una formazione di valore come quella del tecnico turco Kartal Alle 21 il debutto del Como in Champions League al Sinigaglia completamente esaurito contro i tedeschi del Lipsia. Si tratta di una serata storica per i lariani che dopo il fallimento societario si ritrova in meno di 10 anni tra le 36 squadre protagoniste della massima competizione europea. Ieri sera il Napoli è caduto al Maradona contro l'Arsenal.