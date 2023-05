SERIE A Allegri: "Inutile parlare di futuro. Szczęsny? Sarebbe meglio non parlare a caldo" Il tecnico della Juventus nella conferenza stampa pre-Empoli analizza il difficilissimo momento della sua squadra

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non vuole sentire parlare di futuro. Ci sono ancora tre partite - dichiara- per centrare la qualificazione in Champions League. Quello che succede fuori - aggiunge- non dipende da noi. Poi risponde al suo portiere Szczęsny che aveva parlato nel dopo partita di Siviglia.

