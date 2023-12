SERIE A Allegri: "La Roma ha tanto talento e un grande allenatore" Mourinho: "Juventus squadra pratica, sa sempre come fare risultato"

Con la frenata dell'Inter contro il Genoa, quella della Juventus in campo questa sera contro la Roma è una vera e propria occasione da non perdere per accorciare sulla vetta. Sentiamo i due tecnici Massimiliano Allegri e Josè Mourinho.

