SERIE A Allegri manda segnali: "Il Venezia gioca a calcio e sa fare gol"

Venezia-Juventus è uno degli anticipi di domani in serie A. Nonostante il buon momento dei bianconeri, Massimiliano Allegri invita a non abbassare la guardia e annuncia un'esclusione per motivi disciplinari.

